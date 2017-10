Por: Polette Medina/ @POLETTEK

Morelia, Michoacán.- Se acerca noviembre y con ello la celebración del Día de Muertos en México. Este es el mes en el que los difuntos tienen permitido regresar a la tierra, y sin duda Michoacán es uno de los principales estados en donde estas tradiciones y rituales han cobrado fama a nivel mundial.

Pátzcuaro, Janitzio y Tzintzuntzan son los lugares más visitados por los turistas en esta época, por lo mítico y religioso de la celebración. Los lugareños dan la bienvenida a los difuntos con adornos en los panteones, como flores y ofrendas, además de comida; por la noche, las calles y cementerios se inundan de velas y flor de cempasúchil, que no es elegida sólo porque sea la flor de temporada, se dice que sus colores vivos son como rayos de luz que iluminan el camino de los muertos para venir esa noche a la tierra. Estos festejos también son gratos para los jóvenes, quienes se pintan las caras de calaveras, se disfrazan y beben mientras caminan por las calles y festejan con música.

Pero, ¿cómo llegar?, ¿a dónde ir?, ¿pueden ir niños? Mira estas recomendaciones para que pases estos días en Michoacán sin contratiempos y de una manera segura.

Respeto por las tradiciones: Animaecha Kejtsïtakua (Ofrenda a las ánimas) está llena de simbolismo para recibir a los fieles difuntos y todos los santos el 1 y 2 de noviembre, por lo que es importante respetar las tradiciones de las personas. Al visitar los panteones, acude ordenadamente, evita el uso de flash, no grites, no ingreses con bebidas alcohólicas y no empujes, todo esto sin perder la confianza en conocer la cultura, los mitos, la gastronomía y las artesanías durante tu estancia.

Transporte y tours: Si llegas a Morelia y quieres visitar Pátzcuaro, te separa una distancia de 50 kilómetros; desde la central de autobuses salen camiones que cobran 50 pesos, o bien, puedes tomar un taxi en conjunto con más personas en la salida a Pátzcuaro. Si te interesa un tour, puedes consultarlo en el Facebook Tour Noche de Muertos, Michoacán 2017.

Clima: Toma en cuenta que estos pueblos de Michoacán son fríos; en promedio la temperatura mínima en noviembre por la noche es de 9º C y por el día la máxima es de 20º C. Es importante que lleves tu mejor chamarra para el frío, guantes y gorro, si piensas salir de noche.

Hospedaje: Procura reservar con anticipación; siempre se llenan los hoteles y hostales en Pátzcuaro y sus alrededores. Una buena opción es quedarte en Morelia y viajar a los pueblos. Puedes encontrar más información en www.patzcuaro.com/hoteles/index.html

Comida: La gastronomía en Michoacán es muy variada. En Quiroga puedes encontrar carnitas; en Zirahuén, pescado blanco y mole; en Pátzcuaro, enchiladas placeras, sopa tarasca, corundas y charalitos. Date una vuelta por el muelle general, está lleno de restaurantes; en el mercado municipal, a dos cuadras de la plaza Vasco de Quiroga, encontrarás todo tipo de antojitos. ¡No pierdas la oportunidad de probarlos!

A dónde ir: Visita Morelia, en especial el centro; cada museo, escuela y restaurante pone altares para los muertos que te dejarán maravillado. No puedes dejar de ir a Pátzcuaro y sus alrededores, como Tzintzuntzan y las yácatas (zona arqueológica), Cucuchucho, Ihuatzio, Tzurumútaro y, por supuesto, Janitzio, la famosa isla que se llena de luces por la noche y donde las tradiciones se viven a flor de piel. Las lanchas salen del embarcadero cada 20 minutos y cuesta aproximadamente 60 pesos por persona el viaje redondo.

Estacionamientos: Trata de no usar tu automóvil para trasladarte, en estos días es muy complicado encontrar algún estacionamiento, es mejor ir a pie o tomar el transporte público, que está desde las 5:00 horas hasta la 1:00 del día siguiente, aproximadamente, y no cobra más de 15 pesos.

Calzado cómodo: Cuando visites Michoacán vas a querer recorrer sus pueblos todo el día a pie, por eso es indispensable llevar calzado cómodo, ya que en varios pueblos hay muchas calles empedradas.

Ambiente: Puedes ir cómodamente con niños; estas celebraciones se tratan de admirar las tradiciones y pueden hacerlo de día también. En el portal de la plaza Vasco de Quiroga, de Pátzcuaro, está un tianguis de calaquitas hechas de azúcar y chocolate, así como una galería pública de artesanías, juguetes, ropa, entre otras cosas. Ahí mismo, a pie puedes llegar a la Casa de los 11 Patios, visitar la Basílica y el Ex Colegio Jesuita. Por la noche el ambiente se torna más para los adultos, las calles se llenan de música, disfraces, comida y bebida.

Seguridad: Michoacán cuenta con un dispositivo especial de seguridad en estas fechas para tener un ambiente tranquilo y en orden, habrá elementos de los tres niveles de gobierno resguardando a los visitantes tanto en las localidades como en las carreteras.

Evita llevar a tus mascotas para que no se pongan nerviosas por la multitud de personas y trata de llevar tu dinero oculto. En Pátzcuaro encontrarás bancos y cajeros de Santander, Bancomer, HSBC, Banamex y Banco Azteca. ¡Te aseguramos que vas a querer regresar!