Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador general de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Cocotra), Marco Antonio Lagunas Vázquez, reconoció que existe el riesgo de un encontronazo entre los conductores de Uber y transportistas morelianos en caso de que los primeros lleguen con su servicio a la capital michoacana.

Una multa que va de los 7 mil a los 12 mil pesos es a la que se harían acreedores los conductores de Uber en caso de que lleguen a la capital michoacana sin una concesión que les expida Cocotra, apuntó el titular de la dependencia, Marco Antonio Lagunas Vázquez.

En entrevista exclusiva para MiMorelia.com, el coordinador general advirtió de la ilegalidad en que podrían caer los que circulen bajo este sistema sin haber realizado el trámite que obliga la normativa a todos los transportistas del estado, ya que en la realidad de los hechos realizan la misma labor que el resto de los conductores del transporte público.

Aclaró que la Cocotra sólo puede emitir las multas establecidas cuando detecta sin documentos al vehículo en servicio, por lo que el pre-registro que ha anunciado Uber para los próximos días en Morelia aún no causa irregularidad que permita a la autoridad fincar las sanciones correspondientes.

“Para nosotros son susceptibles de ser infraccionados y ser remitidos a corralón con infracciones que van de los 90 a los 150 días de salario mínimo, el día de hoy en Unidad Administrativa. Las facultades que tenemos son cuando los sorprendamos prestando el servicio”.

Lagunas Vázquez también reconoció que está latente un posible enfrentamiento entre los concesionados y los conductores del sistema que es utilizado en otras entidades federativas, ya que algunos coordinadores de rutas en la capital michoacana han mostrado su descontento por la entrada de Uber.

“Es algo que no podemos soslayar, es una situación que está en el aire y que nosotros, lo que corresponde al Gobierno del Estado haremos todo lo posible para evitarlo, para que no circulen vehículos que no tengan la concesión correspondiente”, concluyó.

CA