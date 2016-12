Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque se lograron avances significativos en materia de seguridad y crecimiento económico durante el año 2016, aún quedan muchos pendientes que deben ser atendidos para convertir a Michoacán en una entidad atractiva para las inversiones opinaron los periodistas Dalia Martínez Delgado y Adán García durante la mesa de análisis del programa radiofónico En Contexto.

En el tema de seguridad, Dalia Martínez, periodista con 25 años de carrera y galardonada con el premio Nacional de Periodismo y Rey de España, opinó que 2016 no pude ser considerado como un año positivo ya que los indicadores muestran que el número de homicidios registrado y la saña con la que han cometido algunos de ellos demuestran o cuando menos permiten suponer, el resurgimiento de grupos criminales.

Y aunque de forma oficial quedó cerrado el capítulo de los grupos de autodefensa, no está totalmente descartada la posibilidad de que civiles se organicen para protegerse, tal como sucede en algunos municipios como Cherán y Tancítaro.

“El tema de seguridad, hoy por hoy, se torna cada día más difícil. Yo no descartaría que pudiera haber un resurgimiento, quizás no de autodefensas pero sí de grupos de ciudadanos que deciden tomar tanto la seguridad por mano propia, como la justicia”.

Sobre este mismo tema, Adán García, quien fue corresponsal del periódico Reforma durante más de 20 años, reconoció que la desaparición de los grupos de autodefensa era necesario, aunque eso no significa que el problema de la inseguridad esté resuelto. Aunque en los últimos tres meses han disminuido el número de homicidios dolosos, principalmente en Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, y se registra una baja importante en los delitos de alto impacto como secuestros y extorsiones, esto no significa que Michoacán pueda ser considerado como un estado seguro.

“Me parece que era importante cerrar ese capítulo (de los grupos de autodefensas) pero no quiere decir que sea una tarea acabada. Me parece que los civiles armados o algunos de ellos siguen todavía realizando movilizaciones, realizando actividades propias de su seguridad (pero) ya no tan abiertamente, tienen que estar cuidando las formas, tratando de ajustarse bien a los lineamientos que han marcado las autoridades porque hasta este momento lo que hemos visto es que si han intentado realizar una barricada como las que había o han intentado nuevamente tomar el control de la seguridad en sus manos ahora sí ha habido detenciones, ahora sí ha habido operativos”.

Sin embargo, para Dalia Martínez, el tipo de homicidios como los registrados recientemente en Jiquilpan, en donde fueron encontradas seis cabezas humanas y el cuerpo descuartizado localizado en la Autopista Nueva Italia-Apatzingán, muestran la presencia y la confrontación de grupos criminales en la entidad.

En materia de gobernanza, ambos comunicadores reconocieron que el número de movilizaciones sociales, principalmente de sindicatos magisteriales, es una muestra de que aún persisten diferencias significativas entre el gobierno y estos grupos, aunque esto no significa que exista ingobernabilidad.

Martínez Delgado opinó que todavía es muy pronto para determinar si existe o no ingobernabilidad en Michoacán porque apenas concluyó el primer año de gobierno de Silvano Aureoles y aunque este año registró uno de los mayores números de marchas, plantones y tomas de dependencias públicas, así como una de las tomas más largas de la Universidad Michoacana, no puede afirmarse que las instituciones del Estado no han respondido a las exigencias planteadas por estos grupos.

Uno de los aspectos fundamentales para mejorar la seguridad y robustecer la gobernabilidad es el crecimiento económico coincidieron los comunicadores. En esta materia, Michoacán ha mostrado que cuenta con todos los elementos para convertirse en uno de los estados más importantes en materia agropecuaria del país. No obstante, reconocen que en materia industrial, Michoacán no ha logrado competir con entidades vecinas como Guanajuato, Estado de México o Jalisco.

También coinciden en que a partir del año 2017 el puerto de Lázaro Cárdenas debe convertirse en uno de los motores del desarrollo económico en el estado, especialmente al ser designado como una de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país.

Se puede seguir siendo el primer productor de productos agrícolas como aguacate o berries pero sin industria, el crecimiento económico del estado difícilmente podrá despegar opinaron los periodistas.