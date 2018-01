Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Con la llegada del fin del año y el comienzo del 2018 llega también el recuentos de los hechos más trascendentales del 2017; sin embargo, no todo es digno de celebración, ya que este año que termina estuvo marcado por varios hechos sangrientos que dieron de qué hablar en los medios de todo el mundo.

Y si bien los atentados terroristas alrededor son ya tema recurrente desde el derrumbe de las torres gemelas en Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, el 2017 pasará a las páginas negras de la historia debido a la recurrencia de estos hechos, su crueldad y los lugares donde se registraron los ataques, ya que varios países del llamado “primer mundo” fueron víctimas del terrorismo.

Apenas el pasado 11 de diciembre un sujeto hizo detonar un artefacto explosivo en la principal terminal de autobuses de Nueva York, Estados Unidos, hecho por el cual cuatro personas resultaron heridas. Además, el 31 de octubre, una furgoneta arrolló a una multitud cerca del World Trade Center, tras lo cual murieron ocho personas y 12 más resultaron lesionadas. El autor del ataque fue Safyullo Saipov, un inmigrante uzbeko de 29 años, presuntamente relacionado con el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Pero el atentado más terrible que sufrió el “país de las barras y las estrellas” fue el tiroteo de Las Vegas, el 1 de octubre, que tuvo lugar durante un concierto masivo al aire libre, donde un hombre identificado como Stephen C. Paddock, de 64 años, disparó desde el balcón de un cuarto de hotel hacia la multitud, asesinando a 59 personas y dejando heridas a otras 527. Este es considerado el peor atentado de Estados Unidos desde el 11/S.

