Estados Unidos (Rasainforma.com).- Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América revolucionó el 2017 en Twitter con textos llenos de ataques a sus enemigos y anuncios con los que buscaba imponer su discurso sobre el de los medios de comunicación, y que incluyeron deslices como el famoso “covfefe“.

En su primer año de gobierno, Trump convirtió a Twitter en una herramienta de su presidencia, un poderoso altavoz para atacar a sus acérrimos enemigos y garantizó la polémica en los medios de comunicación a los que tanto critica.

El presidente escribió casi 2.600 tuits y sus mensajes fueron retuiteados 42 millones de veces en 2017, según la web Trump Twitter Archive, que recopila los mensajes del mandatario, incluso los que ya fueron borrados y permite buscarlos por palabras en una base de datos.

Este año, Trump encontró en Twitter el canal perfecto para apelar a su retórica y desacreditar a los medios de comunicación.

“No uso las redes sociales porque me guste, sino porque es la única manera de combatir a una “prensa” MUY deshonesta e injusta, a la que ahora se llama a menudo Medios de Comunicación Falsos”, escribió Trump apenas el sábado.

I use Social Media not because I like to, but because it is the only way to fight a VERY dishonest and unfair “press,” now often referred to as Fake News Media. Phony and non-existent “sources” are being used more often than ever. Many stories & reports a pure fiction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de diciembre de 2017