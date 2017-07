Por: Jennifer Aguirre

Ciudad de México (Rasainfroma.com).- La imagen junto a sus nuevos bebés llamados Sir y Rumi Carter, causó revuelo en las redes sociales, por la producción de la fotografía. Muchos de los usuarios ya comenzaron a usar el famoso meme, asegurando que se trataba de una obra de arte.

The Birth of Sir & Rumi – Beyoncé 2017 pic.twitter.com/VogU48CCX3

La imagen ya tiene más de 9.5 millones de likes en Instagram contiene varios elementos que nos recuerdan a diferentes obras clásicas donde aparece una madre acompañada con su hijos, otros dicen que les recuerda a una pintura Boticelli y otros más que se hasta a una estatua del antiguo Egipto, y comenzaron a llenar Twitter de imágenes comparativas en donde la verdad, se alcanza a ver de dónde se crearon Beyoncé y JAY Z la inspiración para esta foto.

Beyoncé unveils her twins for the first time, c.July 2017 // Sandro Botticelli, ‘Madonna of the Pomegranate’, c.1445-1510 pic.twitter.com/rUoKA9y73d

— TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 14 de julio de 2017