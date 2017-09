Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una de las presentaciones más esperadas por los jóvenes estudiantes destacados del país es la de la defensora de la educación de las niñas, Malala Yousafzai, quien agradeció a las mujeres mexicanas por inspirarla, dijo en el marco del evento México Siglo XXI (#MSXXI).

“Hola México. ¿cómo están?” fue como Malala inició su presentación, hecho que fue ovacionado por los asistentes a continuación agradeció a la Fundación Telmex por la invitación y por promover el cambio en la educación.

Habló un poco del porqué está en el lugar que ahora ostenta y manifestó que cuando sufrió un atentado y quisieron silenciarla “cometieron un gran error”, ya que con eso obtuvo más fuerza y la inspiró a luchar por un mejor futuro para las niñas.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014 indicó que luego de reflexionar, se dio cuenta de que su misión era asegurarse de que todos los niños y niñas tengan educación “hay muchas personas que luchan por la educación, creo que podemos traer el cambio”, añadió que no se necesita ser político ni primer ministro para lograr un cambio “no creo en esto, uno puede traer el cambio, no importa qué tan grande seas”.

Señaló que escuchar ideas de los jóvenes le entusiasma, ideas sobre cómo se puede trabajar en México. Posteriormente respondió algunas preguntas hechas a través de redes sociales, donde indicó que se considera una joven sencilla de 20 años, detalló que tiene dos hermanos menores, uno de 17 y otro de 13 con quien a veces pelea, como es común entre hermanos, dijo.

Respecto a quiénes son sus modelos a seguir, la joven paquistaní indicó que sus padres, “ellos no me silencian, mi padres me apoyaron para que sea yo misma”, así como también la inspiró la fortaleza de una menor de 14 años quien se quedó en un campo de refugiados luego de que el día de su boda escapara, posteriormente también le dispararon y sobrevivió “ella tiene valor, estas historias me inspiran, incluidas las chicas mexicanas, gracias por ser mi inspiración”.

La joven señaló que lo que la mantiene fuerte es la esperanza, ya que sin esperanza, dijo, no hay posibilidades de un futuro “cuando uno pasa momentos difíciles se vuelve más fuerte, y el ataque me hizo más fuerte”.

En su momento aprovechó para pedir a los líderes que inviertan en la educación. Mencionó que a veces la indiferencia de las personas la desilusiona, sin embargo recordó que su misión es que las niñas puedan recibir educación. Añadió que la falta de compromiso social no debe estancarse, sino se debe seguir alentando a la gente.

Señaló que en todos los países las mujeres son discriminadas, hasta en aquellos que defienden sus derechos, y como dato indicó que 135 millones de niñas no asisten a la escuela, situación que se convierte en un gran desafío de las políticas de cada país.

“La educación es mi derecho y nadie me puede detener”, fue lo que pensó y eso mismo fue lo que asustó a sus detractores, por lo que dijo que es necesario que las mujeres se den cuenta de la importancia de su voz.