Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Con motivo del “puente”, del viernes 17 al lunes 20 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana, recomendamos realizar que su automóvil se encuentre en condiciones adecuadas para recorrer largas distancias y de esta manera, evitar accidentes o contratiempos.

Entre las recomendaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para tener un viaje más seguro, se encuentran las siguientes:

Neumáticos en buen estado

Debe corroborar que el desgaste de los neumáticos no sea demasiado, para ello verifique los indicadores que lleva en la banda de rodadura, además de comprobar que la profundidad de ranuras no sea menor a tres milímetros. Las llantas desgastadas no tienen suficiente agarre al asfalto.

Es necesario revisar que ninguno de los neumáticos tenga algún tipo de corte, abolladura o perforaciones, además llevar una refacción en buenas condiciones y de la medida adecuada para el auto.

Por último, debe asegurarse de que la presión del aire de cada una de las ruedas, incluyendo la de refacción, sea la indicada por el fabricante.

Fluidos del motor

Aceite: Si el cambio de aceite del automóvil es necesario, realícelo antes de salir de viaje, así se pueden evitar posibles fallas serias en el motor. También es recomendable comprobar que el nivel de aceite esté entre el máximo y el mínimo que indica el medidor del auto.

Anticongelante: Compruebe que los niveles de anticongelante sean adecuados y que no hay alguna fuga.

Líquido de frenos: El líquido de frenos es muy importante, por eso es recomendable verificar que tenga la cantidad suficiente y probar varias veces el pedal de freno para comprobar que funciona correctamente antes de comenzar el viaje.

Luces

Para conducir adecuadamente y poder comunicarse con el resto de los conductores es indispensable asegurarse de que las luces de freno, las direccionales y los faros trabajen adecuadamente, así se evitan accidentes y mejora la visibilidad por la noche.

Batería

La vida promedio de una batería es de un año y medio y dos años, si está cerca de ésta antigüedad se recomienda cambiarla antes de viajar. La mayoría de los autos indica cuando la batería debe ser cambiada.

Limpiaparabrisas y espejos

Que los limpiaparabrisas se encuentren limpios y en buenas condiciones es indispensable, ya que de ellos depende la visibilidad del conductor. El buen funcionamiento de las gomas y el líquido adecuado para limpiar los vidrios pueden evitar accidentes, al igual que contar con todos los espejos necesarios y en buen estado.

Herramientas y refacción

Por último, siempre debe llevar en su auto las herramientas que puede llegar a utilizar en caso de emergencia: un gato hidráulico, llave, un neumático de repuesto y triángulos o algún tipo de señales para poder utilizar en caso de emergencia, si es posible también un extintor.

Si nota alguna anomalía en su auto se recomienda llevarlo con un experto, de esta forma tendrá un viaje más seguro y tranquilo. Una vez confirmados estos puntos podrá iniciar su viaje por la red carretera nacional.

Por su parte, a través de Twitter, Protección Civil del Estado de Michoacán (PC) sugirió a los automovilistas tomar precauciones mientras se encuentre al volante.

Mientras maneje: