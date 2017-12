Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El cantante estadounidense Lenny Kravitz regresa a México para ofrecer una serie de conciertos en el marco del Raise Vibration Tour 2018.

El intérprete de “Again” arrancará el 2018 con su gira en nuestro país y las fechas anunciadas son para el mes de abril.

Con tres fechas en la república mexicana, Kravitz se presentará el viernes 13 en la capital, en la Arena Ciudad de México; el 15 en Monterrey, Nuevo León en el Arena Monterreyy culmina el 18 en Guadalajara, Jalisco en la Arena VFG.

New dates just announced on the Raise Vibration Tour 2018 – Mexico City, Monterrey, and Guadalajara! https://t.co/ezIZKKDJu5 for all info -TeamLK pic.twitter.com/IrJslI9HWw

— Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 19 de diciembre de 2017