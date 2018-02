Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción). – Hablemos de algo que nos sucede a todas las personas al llegar a cierta edad: las canas. Cuando nos empiezan a salir canas creemos primeramente que es por la edad, pero esta no es la única razón.

De acuerdo a un artículo escrito por María José Cuevas, coordinadora de Belleza del sitio web quien.com, a pesar de que estés en tus 20’s pueden empezarte a salir canas seas mujer u hombre, aunque casi siempre es a las chicas a las que les preocupa más este detalle. Pero hay diversos factores por lo que te están apareciendo y a continuación los nombramos:

Los malos hábitos

Fumar, por ejemplo, puede ser una razón por la cual tu melena se esté tornando a gris, ya que el cigarro reduce la producción de melanina (el pigmento responsable del color de piel y pelo). Asimismo, el tabaco adelgaza al órgano más grande de nuestro cuerpo y como la melena es una extensión de la piel, el folículo capilar también se ve afectado.

Estrés

Si algo tenemos claro es que muchas veces las enfermedades o reacciones en nuestro organismo son el resultado de la fatiga, angustia o estrés que vivimos todos los días; y sí, estos puntos también podrían estar afectando en el color de tu pelo, ocasionando mechones platinados.

Contaminación o cambios climáticos

Al estar en contacte exposición con radicales libres, los folículos capilares pueden verse dañados. ¿La consecuencia? Aparición de canas antes de tiempo.

Falta de vitamina

Si no tenemos una buena alimentación nuestro cuerpo se verá escaso de vitaminas. Procura tener una dieta balanceada para que tu organismo tenga los nutrientes necesarios para lograr que tu piel y pelo estén siempre perfectos.

Genética

Y por más que nos duela, a veces hay situaciones que definitivamente no podemos cambiar y la genética es una de ellas; así que si alguien de tu familia tuvo canas prematuras es muy probable que tú también te veas afectada con éstas.

Las canas son bonitas

No te preocupes, ahorita la moda es tener rayos blancos o cabello blanco o encima puedes pintarte colores o dejarlo así, como quieras, las canas es algo natural y no debes avergonzarte, busca la manera de sentirte cómod@ con ellas si no quieres llenar de tinte tu cabellera.

APMA