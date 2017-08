Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com/Redacción).- José Mejía Peralta a la edad de 74 años solo contaba con la primaria, tras superar una operación del corazón decidió continuar sus estudios y no le bastó con concluir la educación básica y el nivel medio superior, sino que su meta es ahora terminar una carrera universitaria a sus 83 años de edad.

José terminó sus estudios, previo a su ingreso a la universidad, en el sistema abierto y se decidió por cursar la carrera en Derecho que se imparte en la Universidad de Guadalajara. Así como cualquier otro aspirante, hizo sus trámites para ingresar al plantel pero fue rechazado.

Aun así no se desanimó y optó por realizar los intentos necesarios hasta conseguir su objetivo, aunque por problemas de salud tuvo que detener momentáneamente sus planes, en la página oficial del Centro Universitario de la Costa Sur se informó que finalmente fue admitido en la Facultad de Derecho y se incorporó a las clases el pasado lunes.

“Viendo tantos atropellos a la ley, tanta gente que no sabe cómo defenderse, cómo plantear un problema y mucho menos resolverlo, entonces tuve la inquietud de elegir esta carrera para algún día asesorar a alguien, guiar a alguien que tenga un problema, encausarlo a la autoridad que corresponda y que sepa defenderse, apoyarlo de esa manera; eso fue lo que me llevó a elegir la carrera de Derecho”, comentó el ahora estudiante de Derecho.

Desea convertirse en abogado concluyendo sus estudios, la motivación le sobra.

“La sorpresa que se llevaron tanto los aspirantes como familiares de verme ahí, viejito, al darse cuenta de que también era estudiante. Uno de los aplicadores me dijo que ojalá no sólo saliera en listas, sino que llegara a ser su alumno. Desde entonces, y a manera de halago, sentía un compromiso conmigo mismo para seguir avanzando, porque esas palabras tan motivantes me hicieron pensar que no hay límite de edad”, puntualizó.

