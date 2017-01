Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-En el mundial 2026, habrá 48 equipos en lugar de los 32 actuales, así lo aprobó este martes el Consejo de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

El máximo organismo rector del futbol mundial oficializó la medida a través de su cuenta en Twitter. “El Consejo de la FIFA decidió por unanimidad el paso a 48 equipos desde 2026, con 16 grupos de 3”, publicó la instancia en la red social.

De acuerdo con la FIFA, los dos primeros equipos de cada grupo se clasificarán para la fase de eliminación a partido único con 32 selecciones.

“El nuevo formato de 48 equipos se ha diseñado de manera tal que no se reduce el número total de jornadas de descanso y, además, garantiza un máximo de siete partidos a las selecciones que lleguen a disputar la final; asimismo, la duración del torneo no varía (32 días), con lo cual los clubes no tendrán que ceder antes a sus futbolistas para su incorporación a la concentración con sus selecciones”.

Cabe destacar que hasta mayo del de 2020 se decidirá la sede de la que será la XXIII Copa del Mundo de la FIFA, las próximas con 32 selecciones serán las de Rusia 2018 y Catar 2022.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.

