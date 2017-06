Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La actriz Betty Monroe fue víctima de la violencia y se sumó a las estadísticas al ser asaltada en la Ciudad de México, donde afirma, le “quitaron todo”.

A través de su cuenta de Instagram y Twitter la artista narró que dos sujetos a punta de pistola le quitaron sus pertenencias, al igual que a su amiga con la que caminaba por Mixcoac.

“¿Ven esta cara abotagada? eso significa que me acaban de asaltar, me asaltaron en Mixcoac, me pusieron la pistola en la cabeza, y me quitaron mi cadena y mi bolsa, todas mis tarjetas de crédito las tuve que cancelar, estamos muy tristes y nos tuvimos que regresar al teatro, estamos esperando que la Policía encuentre a los rateros, tengan mucho cuidado en Mixcoac”, cuenta Monroe acompañada de una mujer llamada Esperanza Navarro.

Me asaltaron !! 😢😩 A post shared by Betty Monroe (@bmbettymonroe) on Jun 6, 2017 at 6:49pm PDT

Ya por la madrugada, la actriz escribió que estaba en casa y agradeció a Dios por estar sana y salva.