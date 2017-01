Como te adelantaba la semana pasada, en esta ocasión te quiero platicar acerca de las opciones que tienes para invertir tus ahorros buscando protegerlos de la fluctuación de los precios e intentando generar rendimientos atractivos.

De entrada y, aunque parezca disco rayado, una vez más te vuelvo a repetir: Usa cada institución para lo que fue creada. La banca comercial no existe para rentabilizar tu dinero sino para ofrecer financiamiento y servicios de resguardo y medios de acceso a tus recursos. Si tienes una lana y quieres que te genere intereses superiores a la inflación acércate a una institución especializada en inversiones como puede ser la banca patrimonial y las casas de bolsa. No te vayas a confundir con el nombre, una casa de bolsa no ofrece únicamente inversiones en la bolsa (aunque muchos ejecutivos bancarios te digan lo contrario); las casas de bolsa son las instituciones que se dedican única y exclusivamente a diseñar portafolios de inversión personalizados teniendo a su disposición todos los instrumentos autorizados en México. Esto quiere decir que si eres un cliente conservador que quiere cobrar sus intereses cada mes sin que su capital se arriesgue, la casa de bolsa es la institución que te puede ofrecer los instrumentos que cumplen esas características y que ofrecen tasas muy superiores a los pagarés a plazo y a los fondos de inversión que la banca comercial te ofrece. En los bancos hay ejecutivos, que son vendedores bancarios, en las casas de bolsa hay asesores cuya función es analizar, recomendar y ofrecer estrategias de inversión y no productos aislados.

Ahora sí, entrando en materia; ¿en qué tipo de instrumentos debes invertir para lograr que tu dinero mantenga su poder adquisitivo e incluso te genere alguna ganancia? La realidad no está tan difícil ya que puedes adoptar 2 tipos de estrategias de inversión en este 2017: Una estrategia de cobertura ante la volatilidad o una estrategia especulativa para aprovechar las oportunidades.

En la primera saca ventaja de los contrapesos económicos. Por ejemplo, el gasolinazo y el tipo de cambio generaron que la inflación de la primera quincena de Enero fuera la más alta de los últimos 18 años ubicándose en un 4.78% lo cual impacta de manera negativa a tu gasto entonces ¿cómo lo compensas? Pues cuélgate justamente de esa inflación para que tu dinero gane valor. ¿Sabes cuál es el instrumento que tiene un comportamiento similar a la inflación? Las UDIS. UDI significa Unidad de Inversión y es aquel instrumento que sufre una actualización en su precio en línea con el incremento del INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) por lo que, mientras más alta sea la inflación mayor recuperación tendrá tu dinero. Si en una casa de bolsa adquieres un instrumento en UDIS que te pague una tasa de interés entonces es ahí donde, aparte de que tu lana no pierda valor con el tiempo también estarás ganando intereses. Es importante que tu asesor te explique a detalle el funcionamiento de estos instrumentos ya que son fabulosos pero con comportamientos que, si no los entiendes, podrías tener algunos malos entendidos, sobre todo en términos de liquidez.

Otro tipo de instrumentos de esta misma estrategia son aquellos que se encuentran ligados a las tasas de gobierno como la TIIE. Existen instrumentos que te pagan TIIE + una tasa de interés. En un año en el que se esperan 3 alzas en las tasas, si estas se dan, automáticamente la tasa de tu inversión sube generando que los intereses que cobres cada mes se incrementen. Al igual que con las UDIS, es importante que tu asesor de casa de bolsa te explique cómo funcionan y que tipo de volatilidad o riesgo pudieran tener, sobre todo el llamado riesgo emisor que se refiere a la reputación y solidez que la empresa que emita dicho instrumento tiene. Es difícil y muy poco probable que un ejecutivo bancario te sepa explicar de esto, acércate a un asesor.

En cuanto a la estrategia especulativa para aprovechar las oportunidades puede ser un camino mucho más rentable pero a la vez mucho más volátil. Si por ejemplo fuiste de los que compró dólares cuando el tipo de cambio interbancario rompió los 22 pesos que porque iba a llegar hasta 25 pues en este momento ya llevas una pérdida ya que, al momento de escribir estas líneas, la paridad se encontraba ya en los $20.85 pesos por dólar lo que implica un ajuste del 5.22% en menos de 15 días. Si por el contrario invertiste en la bolsa, llevarías una ganancia superior al 3% directo en el mes si participaste con el IPC.

Como verás opciones hay muchas pero, a menos que seas un especialista, no intentes armar una estrategia tú solo, apóyate con tu asesor que para eso está y es quien posee los conocimientos necesarios para identificar esas oportunidades.

Al final todo se resume en algo muy sencillo; si ya sabes que tanto la inflación como las tasas de gobierno van a subir pues invierte en la inflación y en las tasas de gobierno porque como decía mi abuelita, para que tanto brinco si el suelo está tan parejo ¿no crees?

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver pregúntame en mi twitter @ratian8001 o a mi correo ratian8001@gmail.com