Por: Len

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La cantante estadounidense Janet Jackson de 50 años, ha dado a luz a su primogénita y su marido, el multimillonario catarí Wissam al Mana, han sido padres de un niño, según ha confirmado la revista People.

“Están emocionados por dar la bienvenida al mundo a Elissa al Mana”, afirmó un representante de la intérprete. “El parto se ha desarrollado sin estrés y de forma saludable, y Janet se encuentra descansando” añadió el vocero.

Jackson, el pasado abril anunció a sus fans que suspendía su gira Unbreakable para dedicarse a la vida familiar con su marido.

“En esta segunda etapa, la gira ha sufrido unos cambios. Quería ser yo quien les contara que mi esposo y yo estamos planeando formar una familia. Motivo por el que he tenido que retrasar la gira. Espero que puedan entender que es importante que haga esto ahora. Por órdenes médicas tengo que descansar. Pero yo no me he olvidado de ustedes”, dijo la diva.

Poco después se dio a conocer que la cantante estaba embarazada.