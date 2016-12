Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- ¿Te imaginas llegar por primera vez a una clase de yoga y ver que tu maestra es una mujer mayor? Eso sucede en Hollywood, donde Täo Porchon Lynch, de 98 años de edad da clases de esta práctica milenaria.

La mujer nació en India en 1918 y tuvo su primer contacto con el yoga a los ocho años de edad, cuando vio a unos niños que se contorsionaban para hacer extrañas figuras con su cuerpo, dijo en entrevista para la BBC.

Fue desde entonces que comenzó a prácticar, aunque en un inicio le fue difícil, ya que su familia le decía que eso no era para mujeres. Posteriormente vivió en Inglaterra y ahora en Estados Unidos.

En el año 2012 fue reconocida oficialmente como la profesora activa de yoga más longeva del mundo y actualmente posee el récord guinness por ello.

Entre sus pasiones también destaca el baile (incluso llegó a competir constantemente en torneos de baile de salón) y el vino, junto con su esposo fundó la Sociedad Estadounidense del Vino.

Comenta que una de sus mayores satisfacciones es enseñar a la gente a apreciar su cuerpo por todo lo que es capaz de hacer, por ejemplo cuando tiene alumnos nuevos, a quienes se le dificulta realizar una postura, pero con el tiempo lo perfeccionan y ver la sonrisa que les provoca, es lo que más le gusta a Täo.

Finalmente señaló que ha tenidos tres operaciones en algunas articulaciones para devolverle la movilidad y función por ello, lo doctores le han dicho que no puede continuar con este ejercicio, sin embargo ella sólo respira profundamente y hace lo que más le gusta.

