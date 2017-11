Salina Cruz, Oaxaca (MiMorelia.com/Redacción).- El diputado local Donovan Rito y su esposa Nadia Climaco, tuvieron la genial idea de llevar al cine a un grupo de abuelitos para disfrutar de la nueva película de Disney-Pixar, Coco.

Dicha buena acción tuvo lugar el 4 de Noviembre donde trasladaron en camión a los señores mayores desde el poblado de Tehuantepec hasta la ciudad de Salina Cruz en Oaxaca. La convivencia quedó registrada en video y fotos en las redes de ambos políticos.

Los adultos mayores quedaron conmovidos hasta las lágrimas por la historia, muchos de los cuales aseguraron ser la primera vez que asistían a un cine. En una sala llena, los abuelitos disfrutaron de palomitas mientras veían las aventuras de Miguel a través del mundo de los muertos.

La acción no ha pasado desapercibida y hasta el mismo Lee Unkrich, el director de la película, compartió una foto de tan peculiar acto en su twitter personal.

“Watching Coco with native people of Tehuantepec, Oaxaca” (Via @arkcano) pic.twitter.com/J0yAw0YJL8

— Lee Unkrich (@leeunkrich) 5 de noviembre de 2017