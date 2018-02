Por: Adoración Araiza

Rusia (Rasainforma.com).- Minutos después de haber despegado del aeropuerto moscovita de Domodédovo, el vuelo 6W 703 de la aerolínea Saratov Airlines, con 71 personas a bordo (65 pasajeros y 6 miembros de la tripulación), se estrelló cerca de la capital rusa junto a la localidad de Argunovo, la aeronave cubría el trayecto de Moscú y Orsk, en la región de Oremburgo.

Luego del despegue un birreactor AN-148, los radares perdieron su señal, logrando permanecer en el aire por 2 minutos y 11 segundos, en tanto la Fiscalía de Transporte de Moscú confirmó que no hay sobrevivientes, el avión alcanzó una altura de alrededor de 1.800 metros y una velocidad de 600 km/h, después de lo cual empezó a perder altura por una “razón desconocida”.

Saratov Airlines flight #6W703 from Moscow to Orsk is missing according to reports in mediahttps://t.co/76IcETh6on pic.twitter.com/5a9TwnJJXQ

— Flightradar24 (@flightradar24) 11 de febrero de 2018