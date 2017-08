Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/redacción).- Luego de que el regidor Fernando Rodríguez Herrejón señalara en sus redes sociales que existen 187 trabajadores del ayuntamiento que cobran y son “fantasmas” en el portal de Transparencia, el el titular de la Secretaría de Administración del ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva respondió al comentario en la misma plataforma.

“Estimado Fer, el día de ayer vi una publicación en la que se habla de este asunto, mismo que por ser un tema que me involucra me permití revisar a fondo, evidentemente preocupado por las implicaciones que esto podría tener. Quiero decirte que me hubiera parecido sensato en tu actuar que previo a declararlo me hubieras pedido una explicación, puesto que es el cauce que debe de seguirse para poder tener claridad absoluta, porque como tú bien dominas el tema como profesional que lo eres de la auditoria y/o fiscalización, primero se identifican hallazgos, se hacen observaciones que deben ser solventadas o aclaradas y en su caso se informan los resultados con observaciones concretas y sustentadas. Al respecto me permito pedirte que me compartas el origen de la información que genera los 187 casos a los que refieres, porque he revisado tanto la cuenta pública como la información del portal de transparencia y los datos son exactamente los mismos y con ello me veo imposibilitado a aclarar algo que no existe en realidad, sigo como siempre a tus ordenes y en espera de que en aras de la transparencia podamos aclarar juntos este asunto que tanto interesa a los Morelianos”, aclaró el funcionario municipal al regidor.

Benítez Silva aseguró que resultan sin fundamento las declaraciones vertidas por el regidor, Fernando Santiago Rodríguez Herrejón y sostuvo que “no existe dato alguno que soporte la diferencia de 187 trabajadores en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento y el dictamen de la Cuenta Pública del primer trimestre del 2017, como se menciona. Las cifras presentadas en ambos documentos están perfectamente alineadas y tienen la misma información de 4 mil 517 empleados municipales”.

“El 100 por ciento de los trabajadores se encuentran registrados tanto en el portal Web como en la Cuenta Pública del primer trimestre del año, como lo establece la legislación en materia de transparencia. De esta manera, la ciudadanía tiene a disposición estos datos que son de interés público y los cuales pueden consultarse a través de la página de Internet oficial”, puntualizó.

Asimismo, Yankel Benítez reconoció que existe un ligero incremento en la plantilla laboral pero ello corresponde al aumento de 300 elementos de seguridad nuevos; así como a trabajadores de las áreas operativas, los cuales son necesarios para brindar servicios eficientes como demanda la población.