Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Un actor de la dinastía Peniche se halla en situación de calle, según fue reportado el pasado lunes por el programa de espectáculos Ventaneando.

En un video grabado por la emisión se puede ver al actor Carlos Peniche mientras está acostado en el suelo y arropado con una cobija.

Minutos después la reportera se acerca al actor y comienzan a platicar sobre lo que vive: “Ahorita no puedo (trabajar), mi mujer me quitó todo mi dinero, me quitó la casa, me quitó 250 mil pesos en efectivo, me quitó mis tarjetas”, declaró.

Contó que en ocasiones pide dinero para poder ir a internet y conectarse con sus familiares mediante Facebook, ya que es su único enlace al mundo.

Durante la emisión adelantaron que será en una nueva entrega que el actor cuente que es lo que lo llevó a la depresión y a vivir en la calle.

jcms