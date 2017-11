Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La actriz Portia de Rossi señaló al actor y director Steven Seagal por acoso sexual lo que sumó un caso más sobre comportamientos agresivos en el mundo de Hollywood.

En su cuenta de Twitter, la actriz relató que el desafortunado encuentro sucedió en una audición final con Seagal en la oficina de éste, aunque no indicó dónde ni cuándo ocurrió.

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”

— Portia de Rossi (@portiaderossi) November 8, 2017