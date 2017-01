Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El malestar social, el aumento en la inflación y el incremento en los costos de la canasta básica continuarán en México porque el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, no contiene ninguna medida que verdaderamente contrarreste los problemas generados por el alza en los precios de la gasolina, el diésel y la electricidad.

Durante el programa radiofónico En Contexto, los analistas Christian Raúl Martínez Estrada y Erik Avilés Martínez expresaron que el Acuerdo propuesto por el Gobierno Federal ha enfrentado el rechazo de la población y los sectores productivos por diversas razones: debió ser planteado antes del incremento en el precio de los combustibles, debió ser conciliado con todos los sectores productivos y contener un verdadero plan de austeridad del gasto público de todos los órdenes de gobierno, incluidos los órganos autónomos que cuentan con presupuestos excesivos.

Los analistas reconocieron que la medida fue tomada además en un momento político complicado para el país, ya que con el triunfo de Donald Trump, el dólar está alcanzando máximos históricos que continuarán si cumple con varias de sus promesas contra México.

Para Christian Raúl Martínez, analista financiero, el mayor problema ha sido que el Gobierno Federal no supo comunicar adecuadamente la medida ni explicarle a la población los motivos y sobre todo los beneficios que le traería al país quitar el subsidio a las gasolinas. “En términos económicos puede que la medida no sea negativa, como es eliminar los subsidios para mantener el precio artificialmente bajo (de la gasolina). Que si fue el peor momento para hacerlo, que la coyuntura macroeconómica acentúa sus efectos negativos, esa es una realidad pero parte del problema para mí es que no han sabido comunicarlo. (Decir) realmente de donde surge, por qué y cuáles son los beneficios. Nunca han explicado, al menos yo no lo he visto, cuál es el beneficio de quitar el subsidio, cómo se va a beneficiar la gente”.

Para Erik Avilés, analista político y presidente en Michoacán de la asociación Mexicanos Primero, el Acuerdo propuesto por el gobierno federal debió incluir un verdadero programa de austeridad, desapareciendo los gastos excesivos de la alta burocracia y no amenazando con limitar los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables. Y todavía, dijo, se atrevieron a retar a la ciudadanía al preguntarles: ¿Usted qué hubiera hecho?

“Es una decisión muy desafortunada (…) el hecho de decir, cerraríamos escuelas si no hacemos el gasolinazo me parece desafortunado, ir a la yugular y les da más argumentos a la inconformidad social; por qué no se comenzó por (quitar) el fuero, por (reducir) las plurinominales, por quitar los enormes privilegios que goza la clase política, por instrumentar medidas de austeridad, por implementar una contraloría eficiente. El recorte que realizan es realmente ridículo, es pírrico, 190 mil millones frente a un Presupuesto de Egresos para 2017 de cuatro mil 888 millones, es apenas el 3 por ciento”.

Al referirse al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que fue rechazado por la Coparmex, la Canacintra y diversos sectores productivos, sociales y políticos, Christian Raúl Martínez opinó que carecía de elementos básicos de medición y metas claras. Es un documento ambiguo que parece más una carta de buenas intenciones que un programa económico.

“El Acuerdo, con todo y el nombre rimbombante que le pusieron, suena más a demagogia porque realmente no tiene parámetros de medición, no tiene fechas, no tiene cronogramas, es muy ambiguo decir, por ejemplo: El sector gubernamental se compromete a mantener la estabilidad del precio de los productos de la canasta básica pero ¿cómo? Vigilando que no haya incrementos injustificados en los precios. Eso es muy ambiguo ¿qué es justificado y qué es injustificado? Si alguien sube los precios es porque toda su cadena de producción se incrementó, sus costos financieros se incrementaron y tienen que trasladarlos por su puesto al consumidor final ¿cómo saben y cómo identifican cuando es injustificado y cuando no?”

Erik Avilés consideró que el Acuerdo planteado por el Presidente, debió contemplar aspectos básicos como la ampliación de la base tributaria, el combate a la evasión fiscal, el cobro de impuestos a las empresas que están saqueando al país y aquellas que obtienen ganancias millonarias sin generar tributaciones y sobre todo, un verdadero combate a la corrupción y la impunidad que es lo que está llevando a este país a la quiebra.

“Van a tener que relanzar el Acuerdo y emitir medidas verdaderamente draconianas para el control del gasto público”.

El malestar social continuará además porque todavía falta que sigan aumentándose los precios de los combustibles y, por consiguiente de los productos de la canasta básica; además con la llegada de Donald Trump el próximo 20 de enero, el precio del dólar aumentará y ocasionará alzas en todas las mercancías de importación, entre las que se encuentra precisamente las gasolinas, expresó Erik Avilés.

Las críticas que ha hecho el Gobierno Federal a los sectores productivos y empresariales por el incremento de los precios de los productos y servicios no tienen fundamento expresó Cristian Martínez, ya prácticamente todo requiere gasolina o electricidad.

“¿Dime que proceso productivo o de servicios no utiliza la gasolina tanto para la producción como para el traslado de productos o el transporte, es más, las amas de casa utilizan el transporte para llevar a los niños a la escuela, no importan que no tengan camioneta o coche.; ahí es otra de las fallas del gobierno, ese enlace entre la macro y la micro economía no la están sabiendo trasladar porque si dicen en el 2016 la inflación fue del 3.36, sí pero esa inflación es un indicador macroeconómico, la gente no consume los 170 precios que se comparan cada quincena para obtener ese indicador, la inflación de cada quien corresponde a una realidad distinta”.