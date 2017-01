Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección Económica Familiar, al que convocó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es una medida improvisada y desesperada, que no responde a la protesta generalizada por el alza de las gasolinas, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Juan Pablo Puebla Arévalo.

“El acuerdo no tiene las condiciones de haberse procesado mínimamente con los sectores involucrados, no tiene tiempo, ni concertación, prueba de ello es el posicionamiento que tiene la Coparmex y un buen número de empresarios ante él; resulta un acuerdo que no va a trascender y es que no tiene un impacto directo en los mexicanos”, señaló.

“No nos dice cuál es el recurso concreto que va a implementar para contrarrestar los gasolinazos, no nos dice las medidas que desde la presidencia se van a hacer para que de manera inmediata se sienta la contra parte del alza en los precios; no tiene metas, no tiene tiempos, fue una iniciativa meramente mediática”, sentenció Puebla Arévalo.

Asimismo, externó que a su juicio lo que debería de hacer el presidente de la República es reconocer que fue un error haber impulsado la Reforma Energética, “lo peor es que no se reconoce eso y al contrario se dice que fue la mejor opción, es evidente que a partir de que se aprueba la Reforma Energética y el petróleo deja de ser un activo únicamente de los mexicanos y se puede vender a privados, tanto nacionales como extranjeros, la columna vertebral de la economía mexicana se desvanece y estos son los estragos”.

Finalmente, el legislador oriundo de Zacapu urgió al presidente de la República reconocer el fracaso de la Reforma Energética, realinear las políticas públicas nacionales y hacer las acciones necesarias para que el petróleo vuelva a ser de los mexicanos, “mientras esto no ocurra, ningún acuerdo podrá recuperar lo que se ha hecho a la economía de las familias de los mexicanos”.