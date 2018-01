Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Ante la llegada de Monster Hunter World a PS4y Xbox One, Kaname Fujioka y Yuya Tokuda, directores del juego hablaron sobre la posibilidad de que el juego llegue a Nintendo Switch.

Los creativos aseguraron que los usuarios novatos que vivan su primera aventura, encontrarán un entorno amigable debido a los ajustes que han modificado las reglas del juego, esto, al señalar que el proceso de aprendizaje se integrará de manera correcta con el doblaje realizado en diversos idiomas y al tutorial en tiempo real que acompañará la cacería.

En este sentido, Kaname Fujioka y Yuya Tokuda, revelaron la simplificación de los controles y en cuestión de disparo de armas trataron de acercar la experiencia a la presente en shooters AAA.

Fujioka y Tokuda, reiteraron que por el momento no hay planes para un lanzamiento a Nintendo Switch, debido a que el desarrollo del nuevo juego de la serie comenzó en 2014 y en ese entonces no se sabía nada sobre Switch, es por ello, que se enfocaron en las consolas PS4 y Xbox One.

Con información de levelup.com