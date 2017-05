Morelia, Michoacán , (Boletín).- “En el estado de Michoacán no se cuenta con un programa ni un plan de contingencia ambiental para los casos de contaminación del aire; en ese sentido, la ineficiencia de protocolos que atiendan el combate de incendios forestales y de zonas de alto riesgo resaltan con los incendios recientemente registrados en el basurero de Uruapan”, sentenció la diputada Socorro de la Luz Quintana León.

Por lo anterior, la congresista por el distrito de Uruapan , presentó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del ejecutivo, así como al titular la Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo , a efecto de que diseñen un plan, programa y protocolo de Contingencia Ambiental Atmosférica.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el congreso del estado resaltó la necesidad de que la autoridad actúe de manera urgente, sobre todo al recordar que apenas el pasado primero de mayo del año en curso se registró un incendio en el basurero municipal de Uruapan, mismo que a partir de esa fecha generó una nube densa de humo que cubrió toda la zona urbana de la ciudad y gran parte de la región, con gases tóxicos que genera la combustión de desechos no separados de un basurero sin que hubiera un comunicado formal de autoridad alguna referente a las afectaciones que la población sufrió.

“Esto refleja de manera práctica la ineficiencia de protocolos que atiendan el combate de los incendios forestales y de zonas de alto riesgo como son los basureros, sino también la carencia de protocolos que atiendan los impactos directos que tienen estos sobre la salud de la población”.

Quintana León agregó que el incremento del número de incendios forestales y el aumento de intensidad de estos propician una menor efectividad en su control y combate, lo cual genera que la superficie y daños a los bosques cada vez sea más severa.

Dicho impacto genera daños directos en la salud de la población de las regiones afectadas, lo cual puede convertirse, de no reconocerse y dimensionarse, en un problema de Salud pública puesto que no existen o no se ha visto que exista un programa que incluya el monitoreo atmosférico que permita dictaminar una contingencia ambiental que incluya una alerta oportuna e información de las acciones preventivas y mitigadoras a realizar por parte de la población.

Recordó que en entidades como Jalisco y la Ciudad de México, derivado de los constantes problemas de contingencias ambientales que por diversos factores les acontecen, se han desarrollado planes y programas de contingencia ambiental, con el único afán de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano que está consagrado en la Carta Magna.

jcms