Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De los 120 mil certificados entregados por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el 70 por ciento corresponde a personas mayores de 60 años en Michoacán.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por Juan José Díaz Barriga, delegado del INEA en en la entidad, Michoacán podrá cumplir con la meta de alfabetización que se ha propuesto al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, presidente de la república, que es bajar a un cuatro por ciento el analfabetismo.

Destacó que la mayoría de las personas que ha recibido su certificado en el último año son personas mayores de 60 años que concluyeron satisfactoriamente sus estudios de primaria, principalmente.

En el 2010 en Michoacán existían cerca de 305 mil personas que se encontraban dentro de las cifras de analfabetismo, para el 2015 esta cifra se redujo a 260 mil personas y el año pasado, se alfabetizaron 40 mil personas más, es por ello que la entidad dejó de estar dentro de los primeros lugares de analfabetismo.

Destacó que el 30 por ciento restante corresponde a personas menores de 60 años, entre ellas se encuentran los niños de 6 a 14 años que no asisten a la escuela, población que atiende el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Díaz Barriga señaló que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la entidad existen 51 municipios en rezago de alfabetización, dijo que esto se ha combatido en 32 demarcaciones y restan 19 municipios más, estos principalmente los que se ubican en la costa.

Entre los municipios que presentan un problema grave de alfabetización son: Aguillilla, Tlazazalca y Arteaga, esto principalmente por la movilidad de la población que debido a la falta de trabajo tienen que trasladarse a las cabeceras municipales y es por ello que no se puede avanzar en estas regiones.

Aseveró que en administraciones anteriores no se atendía el tema de los adultos mayores en cuanto a la alfabetización, y por ello las cifras no se podían reducir y solo se tomaron en cuenta a los menores que no acudían a las instituciones educativas; explicó que hoy este es un tema fundamental para la institución que él representa y con ello abatir este rezago en la entidad.

Lo anterior lo dio a conocer durante la conmemoración del 51 aniversario del rescate de la alfabetización en México, que se celebró en la Plaza de Armas de la capital michoacana.

