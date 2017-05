Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El equipo de Monarcas Morelia ha comenzado “desde cero”, por lo que este lunes se pudo apreciar una gran lona en el Estadio Morelos con la leyenda “Día 1”, luego de lograr la permanencia en el máximo circuito de manera agónica ante Monterrey el pasado fin de semana.

Después de luchar por no descender durante un año, el mediocampista chileno Rodrigo Millar consideró que en esta nueva etapa la directiva del club rojiamarillo no debe cometer los mismos errores que provocaron que el Morelia peleara por la salvación durante los dos últimos años.

“Se debe potenciar este equipo, no despotenciarlo; porque si ustedes acuerdan cómo Morelia se llegó a meter en este problema; por unas de las cosas fue por eso que se comenzó a despotenciar, empezaron a descuidar eso; por eso el día sábado estuvimos a dos minutos de irnos al Ascenso”, subrayó el jugador nacido en Chile en conferencia de prensa.

Millar recalcó que se le debe dar continuidad al proyecto del director técnico, Roberto Hernández, y junto con la directiva armar un equipo “para pensar de aquí en adelante que Morelia sea el que todos conocimos; el que yo conocí desde que llegué a México, el equipo recientemente estaba entre los cinco primeros lugares y siempre estaba en lugares de Liguilla”.

El centrocampista, que disputó más de mil 271 minutos en la fase regular del Clausura 2017; insistió en que espera que Monarcas no vuelva a pelear por no descender, pues “se sufrió mucho, fue un año muy estresante, pero lo importante es que logramos la permanencia y con el premio de estar en la Liguilla”.

El “Chino” Millar agregó que los aficionados de Morelia no merecían que el equipo descendiera, “con todo el respeto que me merecen los equipos de Ascenso; pero por infraestructura, por el estadio, por la ciudad y por su gente, no se merecían sufrir tanto”.

jcms