Por: Miriam Arvizu

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este viernes 20 de enero, sin duda alguna será un día histórico para Estados Unidos y el mundo, el republicano Donald Trump llega al poder como el presidente número 45 de la Unión Americana.

El también magnate, arribará de la mano de Michael Richard Pence, el vicepresidente número 48 de Estados Unidos.

El acto de investidura se realizará en el marco de tres días de celebraciones, incluido el clásico desfile desde el Capitolio a la Casa Blanca.

La agenda de los actos previstos inicia este jueves con los espectáculos en el Monumento a Lincoln. “Voces del pueblo”, será el primer acto de una jornada de conciertos públicos, donde se presentarán grupos como el conjunto musical de los bomberos del Distrito de Columbia, músicos de la Coalición Republicana Hindú, bandas de escuelas superiores y corales.

Trump y Pence depositarán ofrendas florales en el Cementerio Nacional de Arlington, en homenaje a los veteranos militares del país.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2017