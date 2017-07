Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Ha llegado una excelente noticia para los amantes de los deportes con el próximo lanzamiento del primer servicio vía streaming exclusivo para deportes, Sportflix.

La idea surgió de un grupo de inversores quienes creyeron necesario manufacturar una plataforma dirigida sólo al sector deportivo.

“Todo empezó por querer saber los resultados de la Liga Argentina, no podía creer que estábamos en el 2011 y no había forma de ver los partidos de Boca Juniors, como buen argentino, soy fan del fútbol y es el equipo de mis amores”, explicó a Medio Tiempo el vicepresidente de Sportflix, Matías Said.

“Quería saber y estar enterado en tiempo real de lo que pasaba, entonces se nos ocurrió la idea de crear una plataforma que te ofreciera las ligas más importantes de futbol y de otros deportes a un precio accesible. Si eres fan de los deportes sabes que debes estar informado y Sportflix te da todo con sólo un móvil, una Smart Tv, una tablet o computadora personal”, agregó.

En esta plataforma podrás encontrar contenido de las mejores Ligas Europeas como son la Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga Francesa y La Liga, además de la Primera División en México y torneos internacionales, como el Mundial de Rusia 2018, Copa Confederaciones, Concachampions, Champions League. Transmitirá la NBA, NFL, MLB, NHL y WWE, además de otros deportes de Europa y Asia.

La fecha oficial de arranque de la plataforma es el 30 de agosto, habrá tres paquetes disponibles siendo el “Familiar” de 19.99 dólares (unos 360 pesos) el más económico; el “Bussiness” en 24.99 dólares y el “Platinum” en 29.99, que tendrá acceso a los “Pay Per View” y eventos exclusivos.

CA