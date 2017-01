Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las aguas residuales del Río Chiquito y el Río Grande de Morelia inciden en la contaminación y sequía del lago de Cuitzeo, la cual a su vez produce el fenómeno de “tolvaneras” que genera un daño a la salud pública de la zona, señaló el portavoz de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc), Francisco Torres Morales.

En entrevista, el funcionario señaló que aproximadamente 30 por ciento del lago de Cuitzeo se encuentra seco por diversas causas históricas como la deforestación y la sobreexplotación de los recursos naturales, y a esto se suma que parte del agua que desemboca en el lago proviene de Morelia sin ser tratada en la planta de tratamiento de Atapaneo:

“Aunque ahorita está trabajando la planta de Atapaneo para sanear todas las aguas residuales de Morelia, la planta no está trabajando al 100 por ciento. No está en toda su capacidad, y el agua que no se alcanza a tratar sigue su cauce y va a llegar allá con algunas contaminantes orgánicos”.

Previamente, MiMorelia.com publicó un reportaje en el que se señala que la contaminación del Río Chiquito de la capital michoacana llegaba a afectar incluso al lago de Cuitzeo, ya que en la investigación una de la fuentes explicó que los nutrimentos presentes en el líquido crean un capa en la superficie del lago que se traduce en la muerte de vida marina y disminución del nivel del agua.

Datos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) indican que mil 100 litros de aguas residuales entran cada segundo a la planta de tratamiento de Atapaneo. Por su parte, Torres Morales calculó que 30 por ciento del agua de Morelia no es tratada y llega en malas condiciones hasta el lago de Cuitzeo.

La sequía del lago, explicó el portavoz de Semarnacc, hace que las ráfagas de viento conocidas como “tolvaneras” levanten la tierra que contiene químicos y otras sustancias que llegan hasta la población y le producen enfermedades como conjuntivitis, infecciones respiratorias y diarreas.

El jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud de Michoacán, Fabio Silahua Silva, afirmó que en la zona de Cuitzeo ya se toman medidas preventivas en ese sentido como es la distribución de tapabocas y el surtimiento de medicamentos para infecciones respiratorias.