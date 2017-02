Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) le falta “mano dura” en muchos temas como el sancionar a quienes firmaron el pacto de unidad que promueve el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, consideró el diputado federal, Jesús Zambrano Grijalva.

En entrevista al concluir la presentación del libro “La infidelidad Ciudadana a la Partidocracia: Elecciones Municipales en Michoacán” en el palacio de gobierno, descartó que el PRD se debilite como lo han señalan quienes buscan acuerdos con Andrés Manuel López Obrador, “muchas veces han dicho que el PRD está en picada y aquí seguimos más fortalecidos que nunca”.

Zambrano Grijalva calificó al gobernador del estado como una de las “cartas más fuertes” al interior del PRD rumbo al 2018, al señalar que Silvano Aureoles Conejo ya ha sostenido reuniones con las fracciones perredistas de Foro Nuevo Sol (FNS) a la cual pertenece, además de Nueva Izquierda (NI) y Alternativa Democrática Nacional (ADN) incluso con el jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera a fin de conformar un frente amplio.

“Silvano estoy seguro va a formar una parte importante, sea o no sea el candidato, Silvano es una de las mejores cartas que tiene el PRD”.

El también exdirigente nacional no descartó alianzas con ninguna institución política incluido el Partido Acción Nacional (PAN) para acabar con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque dejó claro que el frente amplio no incluye a Andrés Manuel López Obrador, pues dijo “estoy hablando de la necesidad de conformar un bloque y no de irnos a sumar a la cola de un caudillo”.