Por: Abril Ferreira

Londres (Rasainforma.com).- Un atropello múltiple tuvo lugar este sábado cerca del Museo de Historia Natural de Londres y la Policía Metropolitana confirmó que fue un accidente de tráfico y no tiene relación con ningún tipo de atentado terrorista.

Según la Policía, recibieron la noticia a las 14:21 horas por una colisión en la calle exhibition e inmediatamente los servicios de emergencia acudieron al lugar.

Según los testigos, un coche se subió a la acera y atropelló a varios peatones. “En el lugar fueron halladas once personas con heridas de distinta consideración y nueve de ellas fueron trasladadas a hospitales. Entre los heridos está el conductor, que está detenido”, informó la Policía. Cabe mencionar que la vida de los afectados no está en riesgo.

Mediante su cuenta de twitter, la Policía Metropolitana, explicó que “es una investigación de un accidente de tráfico y no relacionado con el terrorismo.”

The incident in #ExhibitionRoad #SouthKensington earlier is not being treated as a terror-related incident. It is a road traffic collision.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 7 de octubre de 2017