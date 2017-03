Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar se dijo “respetuoso” de la aspiración política del gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo.

Ante el hechos, el alcalde hizo “un llamado para no adelantarse a los tiempos electorales”, ello luego de que ayer por la tarde, el mandatario estatal a través de su cuenta de Twitter confirmó que buscará ser candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones presidenciales de año 2018.

Ante los cuestionamientos de la prensa, el edil aclaró que no pretende evadir el tema de la aspiración del gobernador Aureoles Conejo. “Lo que me preocupa no es la aspiración que tiene el gobernador del estado, lo que me preocupa es que adelantemos, los tiempos electorales en nuestro estado, y esto nos afecte en los temas de la gobernanza de nuestro estado y del municipio”, opinó.

Martínez Alcázar añadió que se debe cuidar que no se rompa la continuidad de los proyectos, ya que con esa declaración dijo “habrá una lupa, vendrán señalamientos y todo se verá como electoral, y eso puede afectar mucho al estado, por ello debe tener cuidado con los tiempos electorales”.

