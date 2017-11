Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- Alejandro Sanz, quien fue reconocido en la ceremonia 18 de los Latin Grammy como Persona del Año, dedicó el galardón a la comunidad de niños y jóvenes indocumentados que llegaron a EUA cuando eran niños conocidos como “dreamers”.

“Esos niños son nuestros niños, son de nuestra comunidad, cuando uno es padre es padre de todos los niños del mundo. Se lo quiero dedicar a ellos y quiero que les den un aplauso muy fuerte. Va por ellos, por Puerto Rico, por México, por República Dominicana, por Florida, va por todos ustedes, los quiero mucho“, dijo el cantante español.

Después, Sanz interpretó en el escenario algunos de sus éxitos como “Cuando nadie me ve“, “A lo mejor me lo merezco” y “Corazón partío“.

En un momento de su presentación, lo acompañaron jóvenes que portaban playeras con la leyenda “We have one dream” (tenemos un sueño).

omm