Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Con el apoyo de la Red Transdisciplinaria de Desarrollo Sostenible A. C. (RETDES), el trabajo de un grupo de mujeres alfareras de Santa Fe de la Laguna será presentado en la feria de diseño New York Now (NY Now), que se celebrará en la ciudad estadounidense del mismo nombre en febrero de 2018.

“Ellas están en la categoría de productos hechos a mano y vamos para conseguir clientes de todo el mundo; además, una colección de las piezas fueron seleccionadas para participar por un premio a la ‘Sustentabilidad en el diseño por un mundo mejor”, señaló Sandra Malagón, directora del RETDES.

Según se informó en un comunicado del colectivo Redlbab, aunque el proyecto tiene apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Senado de la República, el 27 de enero se realizará un evento de recaudación de fondos en la Tata Mezclaría de Morelia, donde se ofrecerá “comida tradicional hecha con un toque gourmet”.

Malagón hizo hincapié en que la participación en el evento tiene como fin que las alfareras puedan expandir sus horizontes y vendan sus obras a precios justos en el mercado internacional.

De acuerdo con el boletín, el trabajo arrancó en 2016 con 10 mujeres purépechas, con el objetivo de capacitarlas en uso de pigmentos naturales, esmalte sin plomo y hornos con chimenea para evitar la contaminación por humo.

“Las mujeres recuperaron moldes de alfarería antiguos, a los que añadieron sus propios toques de diseño en colores, formas y funcionalidad; de hecho, con estos cambios ya hubo piezas expuestas en la galería Chuen, en la Ciudad de México”, se detalló en el documento.

CA