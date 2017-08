Morelia, Michoacán (Boletín).- Con un exhorto a continuar transformando la Ciudad y consolidar los proyectos de desarrollo que Morelia requiere, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, hizo entrega del Segundo Informe del Estado que guarda la Administración Pública Municipal, correspondiente al periodo 2016-2017, ante el Honorable Cabildo de Morelia.

El Alcalde, indicó que si bien la tarea de estar al frente del primer Gobierno Independiente en el estado, no ha sido sencilla, cada uno de los integrantes de esta Administración “hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar y dar los resultados que la ciudadanía espera”.

“Por supuesto que hay mucho por resolver y que en ocasiones el recurso o el tiempo no es suficiente para poder lograrlo, pero hemos puesto todo el corazón para mejorar la casa en la que vivimos y dar solución a las necesidades más apremiantes de los morelianos”, añadió.

En este tenor, conminó al Cabildo y la ciudadanía en general a aprovechar el último año de la gestión municipal, para realizar los proyectos que necesita Morelia, “también los invito a que veamos cómo sí hacer las cosas, no cómo no, ya estuvo bueno de todos esos años del cómo no. En esta Administración hemos planteado proyectos que han sido derribados por un no rotundo, gritón y escandaloso y no han sido respaldados en una misma dimensión”.

Al respecto, Alfonso Martínez, apuntó que dentro de los planes a impulsar en este tercer año de Gobierno, se encuentra el Proyecto Integral de Modernización del Alumbrado Público, que han puesto en marcha con éxito distintos partidos políticos en otras ciudades y que ahora desea consolidar el Ayuntamiento Independiente en el municipio.

Ante la presencia del cuerpo colegiado, funcionarios municipales y ciudadanos en general que se dieron cita en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal, resaltó algunos de los logros alcanzados en estos dos años en los rubros de Sustentabilidad y Ecológica, Obra pública, Seguridad, Desarrollo Humano y Social, Transparencia y Cercanía, Desarrollo Económico y Turístico e impulso a las tenencias.

Martínez Alcázar, destacó que en las acciones implementadas, Morelia recuperó la confianza y se reactivó economía, lo que se reflejó en la instalación de 4 nuevas empresas, que abrieron 2 mil 500 nuevos empleos, en tanto se registraron 13 mil nuevos empleos formales según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En cuanto al turismo se refiere, añadió que las cifras las dan el aeropuerto, hoteleros, restauranteros y migración, las cuales dan cuenta del incremento en visitantes, ocupación hotelera y derrama económica. “Pasamos del 6º al 4º lugar en ciudades patrimonio y tenemos la cifra de 2 millones 200 mil en turistas y visitantes a la Ciudad”.

Asimismo, el Presidente, detalló que el Gobierno Municipal actual ha hecho obras como nunca antes, “hemos hecho más de 500 obras y la meta es llegar a mil obras en la Administración, mientras que todos los proyectos son integrales, pensados no sólo en los automovilistas, sino en los peatones y personas con discapacidad”.

Resaltó también obras como el Parque lineal del Río Chiquito, la Clínica Municipal Norponiente, la construcción de la Comisaría Municipal en el centro, la Peatonalización del centro histórico; las obras de pavimentación con concreto hidráulico de las Avenidas San José del Cerrito, Iretiticateme y Bicentenario; además que “en 2 años hicimos el Reencarpetamiento lo que otros hicieron en 6”.

En el tema de seguridad, agregó que a dos años de Gobierno Municipal Independiente, se logró triplicar la fuerza policial al pasar de 120 elementos operativos a 440, en tanto se trabaja para que a finales de este año se cuente con la meta de 840 efectivos.

Asimismo, indicó que todos los policías están 100 por ciento acreditados; se reactivaron 7 casetas de policías, con la intención de habilitar 6 más en próximas fechas y la ciudad ya cuenta con 3 centros de atención a víctimas.

En su oportunidad, el Regidor priista, Germán Ireta Lino, hizo énfasis en algunos aciertos del actual Gobierno Municipal, tales como la mejora en la calificación crediticia, la regularización de colonias populares, así como la creación del Museo de Residuos Sólidos y estrategias sustentables.

Durante su intervención, la Regidora Independiente, Alma Bahena Villalobos, indicó que a dos terceras partes del periodo que compete a la actual Administración, las obras y servicios no sólo han sido más, sino mejores y han llegado a todos los rincones del municipio.

En este tenor, hizo hincapié en que respondiendo a las necesidades del municipio y la ciudadanía, la actual Administración, pugnó por la creación de nuevas dependencias para atender temas de cultura, migrantes y atención a víctimas, además de que la Ciudad ha sido modelo en temas de protección a la flora y fauna municipal y la seguridad.

“No ha sido fácil gobernar y transitar en estos dos años, puesto que muchos actores no han querido romper con las dinámicas de los partidos políticos, sin embargo, hemos logrado construir acuerdos y los invito a seguir en este tenor, pero no atendiendo a proyectos personales, sino poniendo siempre a cada mujer, niño, adulto y jóvenes, a priorizar el bien común”.

Al hacer uso de la voz, el Regidor del Partido del Trabajo, Salvador Arvizu Cisneros, destacó la ejecución de obras de gran impacto social y manifestó el respaldo a la Administración para continuar estableciendo acciones a favor de la ciudadanía más desprotegida, asimismo, hizo énfasis en acciones que se han hecho desde las Secretarías del Ayuntamiento, Administración, Desarrollo Metropolitano e Infraestructura y Tesorería.

Por su parte, el Regidor del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Osvaldo Ruíz, resaltó y felicitó al Presidente, Alfonso Martínez, por apostar por la consolidación de la Policía de Morelia, no sólo a través del incremento de los elementos municipales, sino la creación de los juzgados cívicos, “estoy seguro que a mediano y corto plazo se verán los resultado positivos, porque es un tema de gran relevancia para reforzar el estado de derecho en el municipio”.