Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Desde noviembre anterior, seis astronautas están en la Expedición 50 de la Estación Espacial Internacional (EEI): Sergey Ryzhikov, Andrey Borisenko y Oleg Novitskiy, de la agencia espacial rusa Roscosmos; Peggy Whitson y Shane Kimbrough, de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), así como Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea.

Investigan, entre otros asuntos, los cambios en la visión y lesiones oculares que algunos astronautas han experimentado después de las misiones de larga duración en el espacio. Su misión concluiría en mayo próximo, y en este 2017 ya llevan dos caminatas espaciales.

#ICYMI: The second spacewalk of 2017 saw two astronauts hook up new gear to improve the space station's power systems. pic.twitter.com/1mCdXxIf6v

