Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Un alpinista estadounidense se suicidó luego de que su novia perdiera la vida en una avalancha mientras ambos esquiaban.

Hayden Kennedy se quitó la vida tras sobrevivir al suceso en las montañas de Montana, Estados Unidos, el pasado 1 de octubre.

