Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).– Michael Joyce enfermo de alzhéimer olvidó que estaba casado con su esposa y le propuso matrimonio nuevamente.

Luego de 34 años de feliz matrimonio Linda Joyce acepto contraer matrimonio con su compañero de vida, luego de que este se lo pidiera.

Michael y Linda se casaron por primera vez el 17 de marzo de 1984; debido a la enfermedad que padece él ha olvidado algunas cosas, entre ella que estaban casados.

Un día Michael despertó seguro de querer casarse con Linda, por ello le propuso matrimonio. Ella creyó que Michael olvidaría la propuesta, pero no fue así.

Una semana después y en medio de una insistencia de su esposo, Linda decidió renovar votos con una ceremonia sencilla, pero sin lugar a dudas muy significativa.

El hecho se viralizó gracias a la fotógrafa que decido retratar a la pareja de manera gratuita.

Just got back from photographing a wedding. The hisband has alzheimers and forgot they were married and proposed to his wife again. She played along with it and arranged a ceremony. I offered to photograph the event for free just for the privilige of being there. pic.twitter.com/GxsidoahST

— Desmond Downs (@DesmondDvdowns) 20 de enero de 2018