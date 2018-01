Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un debut amargo de local tuvo el equipo de Monarcas Morelia Femenil, al caer 1-0 ante su similar de Tiburones Rojos del Veracruz, la tarde de este sábado en el estadio Morelos en partido correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2018.



Al estar en su casa, las canarias salieron con la idea de buscar la portería rival, pero un tiro en el travesaño y una atajada de la portera de Veracruz, Zitlalli Gazga, impidieron que se fueran al frente en el marcador.



Con el contragolpe como su principal apuesta, las Tiburonas con el paso de los minutos se pararon mejor en la cancha y en un tiro de esquina se encontraron con un polémico penal a su favor, después de que la portera de Monarcas, Lizette Rodríguez, le diera un supuesto codazo a a Ixazana Viveros al minuto 24.



Desde los once pasos, Alejandra Soriano cobró de manera perfecta la pena máxima para poner así 1-0 arriba en el marcador a las de Veracruz al minuto 25.



Al verse abajo en el marcador, La Monarquía se fue al frente con la idea de empatar el juego; y Eleisa Santos tuvo la más clara, con un disparo de larga distancia pero nuevamente el poste ahogó el grito de gol de los aficionados del Morelia y irse al descanso con la desventaja.



En el segundo tiempo, la dinámica del juego no cambió, unas Monarcas que adelantaron líneas en busca de la anotación de la igualada y unas escualas que defendieron la ventaja mínima en el marcador.



Las dirigidas por Verónica Hernández tuvieron un par de oportunidades frente a la portería rival, pero no supieron concretar y se quedaron con el sabor amargo de la derrota.

FG