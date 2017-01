Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump no está contento con el proceder de la empresa fabricante de autos General Motors quien fabrica modelos de auto en México.

Este martes el magnate amenazó a la empresa con imponer “un gran” impuesto al fabricante, lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

“General Motors está enviando su modelo Chevy Cruze fabricado en México a los concesionarios de Estados Unidos libre de impuestos en la frontera. ¡Háganlo en Estados Unidos o paguen un gran impuesto fronterizo”, dijo.

La automotriz Ford tiene planeado trasladar su planta de producción a San Luis Potosí, hecho que no agrada al republicano, quien además ha amenazado en otras ocasiones a las empresas para que no lleven sus operaciones fuera de México, de lo contrario enfrentarán un arancel de 35 por ciento de las importaciones.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017