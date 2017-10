Por: Antonio Aguilera/@gaaelico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una vez definidos los métodos electivos de los partidos políticos para seleccionar a sus posibles candidatos a los más de tres mil cargos que se contenderán en el 2018, al interior de los partidos políticos comenzaron los jaloneos internos para buscar las dos fórmulas para las candidaturas rumbo al Senado de la República, el máximo cargo que disputará en las elecciones de julio del próximo año.

Al interior del PRD, el partido en el poder, tras la designación de Pascual Sigala Páez como secretario de Desarrollo Rural, se abrió paso a la lucha entre el actual dirigente partidista, Carlos Torres Piña y el secretario General y medio hermano del gobernador, Antonio García Conejo, para buscar la primera fórmula. Al instaurarse la paridad electoral, la segunda fórmula correspondería para una mujer, en donde se han barajado varios nombres, entre ellos la de Fabiola Alanís Sámano, secretaria de la Mujer, Miriam Tinoco Soto, secretaria de Desarrollo Rural, Araceli Saucedo, diputada federal y hasta Rocío Beamonte, titular del DIF.

Una vez que el PRD elija a su fórmula, esta deberá ser presentada ante la mesa de negociación del Frente Amplio por Michoacán, en donde los partidos firmantes también deberán presentar a sus fórmulas elegidas acorde a los estatutos internos de cada partidos, y de donde surgirá la fórmula de candidatos que finalmente se registrará ante el INE.

En el caso del PAN, tras la salida de los cuadros calderonistas del partido, le queda vía libre al grupo del diputado Marko Cortés Mendoza, quien cuenta con dos escenarios para llegar a la cámara alta: registrarse en la lista nacional plurinominal de su partido (la vía más probable) o buscar la primer fórmula de su partido. Sin embargo, fuentes al interior de este instituto político, señalan que la primera fórmula podría ser encabezada por una mujer, en este caso correspondería para la diputada Macarena Chávez, y en la segunda fórmula, que correspondería para un varón, se mencionan los nombres del actual dirigente estatal, José Manuel Hinojosa Pérez, y del diputado federal, José Antonio Salas Valencia.

En el PRI es donde se registran el mayor número de aspirantes al senado. De acuerdo al método elegido, corresponderá a una asamblea de delegados nacionales definir a sus candidatos a los cargos de orden federal, sin que se especifique si se reservarán las fórmulas en Michoacán para mujeres u hombres. Por lo pronto, se perfilan los nombres del actual dirigente estatal. Víctor Silva Tejeda y hasta del ex gobernador Víctor Manuel Tinoco. En el caso de las mujeres, se mencionan los nombres de la actual coordinadora del tricolor en el Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, y de la diputada federal, Daniela de los Santos Torres.

En lo que toca a Morena, el consejo nacional decidió que la primer fórmula recaería en una mujer, y hasta el momento la más posicionada es la ex secretaria de Educación, Graciela Andrade. Es en la segunda fórmula en donde se han registrado los mayores jaloneos, ya que se mencionan los nombres del ex dirigente de la CNTE, Artemio Ortiz, quien sí milita en Morena. Respecto a los llamados externos, en la terna se apuntaron el ex candidato a Gobernador, Cristóbal Arias Solís y el diputado federal Fidel Calderón Torreblanca, quien todavía milita en el PRD.

