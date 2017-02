Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La propuesta de regulación de trabajadores no asalariados, así como de lavacoches fue turnada a las comisiones de regidores del cabildo municipal, para que para sea sometida a discusión, análisis y en su caso aprobación.

En sesión de cabildo, los regidores del Partido Acción Nacional (PAN), Benjarmin Farfán y el regidor del Partido del Trabajo (PT), Salvador Arvizu Cisneros propusieron un punto de acuerdo para buscar la regulación y reglamentación de los trabajadores no asalariados, en este caso de los lavacoches del centro histórico y del resto de la ciudad de Morelia.

Durante la sesión, Arvizu Cisneros señaló “que buscan asegurar el trabajo de los franeleros, lavacoches y limpiaparabrisas del municipio, para que trabajen de manera regulada”.

Añadió que “no se puede continuar atentando contra los derechos humanos de los lavacoches, ya que como cualquier ciudadano tienen derecho a tener un trabajo digno”.

Por su parte el regidor Benjamín Farfán indicó que el reglamento no solo busca regular a los lavacoches, si no a los trabajadores no asalariados de cualquier oficio, de varios sectores.

“No perdamos de vista todo lo que implica un trabajador no asalariado, yo estoy proponiendo que atendamos también por ejemplo el caso de los reporteros que no tienen acceso a un servicio de seguridad social, que son trabajadores muchas veces no asalariados y que prestan un servicio que tiene una retribución económica, sin una relación laboral que les permita generar más derechos, estamos hablando también de la gente que vende dulces o golosinas en la calle, de servicios sexuales y bajo cualquier oficio” detalló Farfán Reyes.

En su participación, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar solicitó a los integrantes del cabildo que “tomen decisión sin una pizca de dosis política, ni apresurada, que se analice y se tome una determinación que sea mejor para la ciudadanía”.

La propuesta tendrá que ser evaluado en los siguientes días, sin que exista una fecha límite para que está sea aprobada o en su caso no sea valida.