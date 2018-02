Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para enfrentar a Tigres de la UANL, actual campeón de la Liga MX, Monarcas Morelia debe explotar su fortaleza de jugar en equipo, aseguró el director técnico del club michoacano, Roberto Hernández Ayala, previo a la jornada 9 del Clausura 2018.

Después de las derrotas ante Pumas de la UNAM y las Águilas del América en pasadas jornadas, el entrenador michoacano que de esos descalabros se puede rescatar que ante equipos de calidad no puedes perder la concentración, pues se reflejará en el marcador.

“Nos deja un aprendizaje de que son rivales a los que no les puedes dar tanta ventaja, no puedes cometer errores contra esos Equipos, porque te la cobran y eso es haciéndote goles, la clara muestra es América; ahora vamos contra un Tigres, bastante fuerte, que también utiliza esos métodos (de atacar) y no podemos cometer los mismos errores”, manifestó