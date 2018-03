Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El morenista, Cristóbal Arias Solís, candidato al Senado de la República por Michoacán, anticipó que durante el periodo de campañas habrá adhesiones de perfiles políticos con trayectoria en otros partidos, al proyecto electoral que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

En el contexto de la reciente incorporación de los ex priístas, Ildefonso Mares Chapa y Rocío Santos, a la ruta emprendida por el tabasqueño para llegar a Los Pinos, omitió señalar nombres de los próximos nuevos aliados, pero aseguró que son personas que contribuirán al fortalecimiento de los proyectos nacional y estatal.

El ex perredista subrayó que no sólo incorporarán a priístas y ex militantes de otros partidos, sino a miembros de otros sectores de la sociedad que estaban un tanto indiferentes o apáticos a participar en la política.

“Hay quienes tienen una trayectoria, conocimiento de la vida política, administrativa y de partido, yo creo que esa experiencia puede aportar al proyecto alternativo de nación. Tiene que haber apertura, como se ha demostrado por parte de Andrés Manuel”, indicó.

Arias Solís destacó que una prueba de ello es su Comité de Organización Interna, que en breve será el Comité Estatal de Campaña, integrado por la ex síndica, Maribel Rodríguez; la ex panista y ex alcaldesa de Pátzcuaro, Mercedes Calderón García; la ex diputada federal, Ana Lilia Guillén; la ex diputada local, Cristina Portillo Ayala; y, la académica, Rubí de María Gómez Campos.

