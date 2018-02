Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaría de la Contraloría del gobierno estatal aplicará sanciones y presentará denuncias penales contra ex servidores públicos que contrajeron responsabilidades económicas en el sector educativo fuera de la legalidad, advirtió la titular de la dependencia, Silvia Estrada Esquivel.

La funcionaria asistió este miércoles a la ceremonia de instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Morelia, donde al ser abordada por medios de comunicación comentó que la actual administración ha tenido que solventar pagos por compromisos minutados en gestiones pasadas con trabajadores de la educación.

“A partir de esta administración se han regulado (las minutas) de manera muy puntual, para no estar sujetos a chantajes para pagos que no proceden de acuerdo a la ley; los pagos que ha hecho la actual administración han sido con total apego a la legalidad y los que no han procedido no se han cubierto”, refirió, con énfasis en que la dependencia a su cargo aplicará sanciones contra ex funcionarios que comprometieron erogaciones fuera de la norma.

