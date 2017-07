Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empate a cero goles ante Monarcas Morelia dejó un balance positivo para el técnico de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, quien reconoció que el equipo deberá trabajar en concretar las jugadas de gol que generan para obtener más victorias a lo largo del campeonato.

“Creo que fueron muchas cosas positivas, primero que mantuvimos el cero y la intensidad todo el partido, creo que jugamos el 80 por ciento en el campo del equipo rival; después, debemos mejorar la contundencia, fallamos muchos goles, creo que de haber estado atinados hubiésemos ganado el partido”, analizó el “Turco” Mohamed en conferencia de prensa luego del partido inaugural del torneo Apertura 2017 en el estadio Morelos.

El entrenador argentino señaló que la intensidad con la que presionaron al rival en su propio campo será el “ADN” del club regiomontano a lo largo del torneo, pero sus delanteros deberán ser más efectivos frente a la portería.

“Nosotros tenemos jugadores de mucha contundencia al frente, Rogelio Funes Mori, Dorlan Pabón y Avilés Hurtado hoy no estuvieron finos frente al arco, lo importante es que el equipo neutralizó al rival, lo llevó a jugar dónde quería y después nosotros tuvimos las opciones para ganarlo, eso me deja conforme, no me deja tranquilo porque esto se gana con goles y es lo que nos faltó”, enfatizó.

Antonio Mohamed manifestó que los Rayados mejorarán en su desempeño con el paso de las jornadas, pues “tenemos la obligación de calificar y después tenemos que buscar el campeonato, otra cosa no tenemos como objetivo”.

Respecto a la reciente contratación del jugador argentino Leonel Vangioni, el “Turco” aseguró que no será inconveniente el contar con más de 12 jugadores extranjeros y de ellos elegir nueve para cada partido por reglamento, pues en la cancha estarán los elementos que tengan en mejor nivel.

Hoy Jonathan González debutó en el partido #MORvsMTY de la #LigaBancomerMX.

¡A seguir dando todo en la cancha! #SomosRayados pic.twitter.com/XOuoPIJ9ed — Rayados Oficial (@Rayados) July 22, 2017

“Ningún problema, cuando los jugadores vienen a Monterrey saben de antemano, antes de firmar el contrato, cómo son las reglas, así que (Vangioni) viene a competir por un lugar, si juega mejor que los otros jugará, si no estará en la tribuna”, subrayó.

