Ciudad de México.- Luego de que Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Gobernación (Segob) federal ignoraron la protesta de 10 mil mexicanos antorchistas que exigieron cumplimiento en apoyos para vivienda y atención a conflictos agrarios, el Movimiento Antorchista anunció más protestas a la Segob y a Los Pinos para que se atiendan demandas de al menos 20 mil familias. Contingentes de michoacanos se sumaron a la protesta.

Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de la organización, acompañado por los diputados federales Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón y Edith Villa Trujillo y los dirigentes antorchistas de Aguascalientes y de Nayarit, señaló que funcionarios como Rosario Robles no hacen nada y sí se promueven mediáticamente, pero no están haciendo su trabajo como en la Sedatu que “no hay desarrollo urbano, ni hay regularización territorial y tampoco hay vivienda impulsada por la dependencia”.

Las oficinas de la Sedatu tuvieron las puertas cerradas cuando llegó la protesta antorchista, por lo que el contingente inconforme se tuvo que dirigir a la Segob federal, donde fue recibido por un muro de vallas metálicas como cerco para evitarle el paso.

A partir de hoy se inicia una lucha nacional porque desde diciembre, cuando Rosario Robles se comprometió que al iniciar el año se comenzarían a entregar apoyos en vivienda y solución a conflictos agrarios, -muchos de los cuales han ocasionado la muerte de decenas de campesinos-, “han pasado tres meses y no se ha hecho nada y ella, la funcionaria, tiene la culpa de la protesta de hoy y las que se generen en las siguientes semanas”.

En este sentido, el también gestor nacional Homero Aguirre, enfatizó que el pueblo de México se debe organizar y luchar contra la pobreza o siempre va a estar sometido a ella, a la marginación y a las carencias de todo tipo. Vamos a “iniciar una serie de movilizaciones a la Sedatu, la Segob y a Los Pinos, si hoy la puerta no se abrió la tenemos que abrir con 20 ó 30 mil antorchistas”, señaló.

Además dijo que se dará una semana de plazo para anunciar la siguiente protesta y que si no se entregan los recursos para vivienda de las familias pobres y no se atienden los conflictos agrarios, “que ningún gobernante se atreva a pedir el voto de los antorchistas si no ha cumplido con sus obligaciones…” “…antes tienen que resolver los problemas y cumplir lo que prometieron a sus gobernados, entre los que se encuentran miles de integrantes del Movimiento Antorchista Nacional”.

jcms