Ario de Rosales, Michoacán (Boletín).- Integrantes del Movimiento Antorchista establecen plantón frente a la Alcaldía Municipal, debido al incumplimiento del edil Cenobio Hernández Lara, para resolver las demandas pactadas con los antorchistas desde diciembre del año pasado, informó Rabí Núñez Medina, dirigente del antorchismo en el municipio.

Entre las demandas que exigen solución se destacan: la adquisición de un terreno para lotificar, en beneficio de los arienses que no cuentan con un espacio propio para vivir; apoyo de medicamento a enfermos, ya que por falta de empleo y la marginación no tienen las posibilidades para comprarlos; arreglo de calles en las colonias Obrera, Unión y Benito Quezada, ya que se encuentran en pésimas condiciones, así como la rúa en la zona campesina que tan necesaria e importante es para que los habitantes puedan transportarse a su trabajo, ya que de igual manera, las condiciones de ésta no son las más óptimas, pues al ser de terracería sufre daños más drásticos, continuó el líder.

“A nuestro gobernante se le han olvidado los caminos que durante su campaña electoral recorrió, vociferando que llegando al poder haría los cambios que se necesitaran en las diferentes comunidades, y ahora no cumple con sus promesas”, expresó el luchador social.

Una vez más unidos, los antorchistas exigen que se les devuelva el cemento y tabique robados por orden del Ayuntamiento. También se pide el apoyo de la compra del pasto para colocarlo al rededor de la cancha de fútbol y proteger que la tierra no entre a la parte central de la misma, agregó.

“Los organizados con el Movimiento Antorchista demuestran su participación al unirse hombro a hombro con firmeza, porque ahora que están conociendo la manera de luchar por el cambio de la población más necesitada, están agradecidos con el antorchismo”, ratificó Núñez Medina.