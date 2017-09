Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Apple anunció que donará un millón de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas en México, tras los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre.

En su cuenta de Twitter, Tim Cook, director ejecutivo de la empresa tecnológica, informó que sumarán un granito de arena a la república mexicana ante los trágicos fenómenos naturales acontecidos.

Mientras hay vida, hay esperanza. Mexico’s resilience is its strength. Apple is contributing $1M to recovery efforts. #FuerzaMexico 🇲🇽

— Tim Cook (@tim_cook) 21 de septiembre de 2017